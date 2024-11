Gaeta.it - Richiesta di processo per i dirigenti del San Giovanni dopo la morte di un medico per epatite C

Facebook WhatsAppTwitter L’episodio di malasanità che ha portato alladel tecnico di anatomia patologica Rufino Vacca, avvenuta nel 2013, ha assunto nuova vita giudiziaria con ladi rinvio a giudizio per gli ex vertici dell’ospedale Sandi Roma. L’indagine, che ha messo in luce falle nel sistema di protezione sanitaria, solleva interrogativi sulle misure di sicurezza adottate in ambito ospedaliero per la protezione del personale.Gli eventi tragici dell’autopsiaRufino Vacca ha perso la vita il 11 agosto 2013, dieci giorniaver eseguito l’autopsia su un corpo di una donna risultata affetta daC. Le indagini hanno rivelato che ilnon indossava adeguati dispositivi di protezione. Si era limitato a utilizzare una mascherina chirurgica, considerata inadeguata in questi casi, e non ha fruttato alcun sistema di protezione efficace contro i contagi.