Di quanto aumentano gli skipass nel 2025 | dal Dolomiti Superski alla Valle d’Aosta

Roma, 26 novembre 2024 - Con la stagione sciisticafase di avvio, il comparto della montagna è in allerta in vista della valanga di rincari che attendono il settore. Le tariffe degli, anche in assenza del caro-energia, continuano a salire senza sosta, registrando in alcuni casi rincari che sfiorano il +30% in tre anni: ad esempio per ilil biglietto giornaliero sale del +3,8% rispetto allo scorso anno e del +23,9% rispetto al 2021; a La Thuile il giornaliero rincara del 19,1% sul 2021 mentre a Courmayeur del 19,6% (+3,1% rispetto allo scorso anno). A Cervinia Valtournenche si spende il 3,4% in più sul 2023, +15,1% in tre anni. Incrementi più pesanti a Bormio, dove la tariffa giornaliera dellosale del 5,4% rispettopassata stagione e addirittura del 28,3% sul 2021, e Livigno (+4,7% sul 2023, +27,9% sul 2021).