Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 25 al 30 novembre 2024: Mercan indaga sul presunto omicidio di Asu

©US MediasetAsu è stata uccisa? Questa è la convenzione della detective, chiamata are sulla presunta sparizione della perfida sorella di Emir Kozcuo?lu. Negli episodi diin onda questa settimana, il letto insanguinato dell’imprenditrice porta la polizia a pensare che sia stata assassinata. E i sospetti maggiori si concentrano sul marito Kemal. La dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata, e il sabato alle 14.45. Ecco le.Lunedì 25: Asu è sparita nel nullaKemal, preoccupato per Asu, decide di visionare le telecamere di sicurezza del palazzo dove avevano discusso a proposito del divorzio. Dai filmati però non lo si vede uscire e questo insospettisce Kemal che immagina siano state cancellate o che ci siano altre uscite.