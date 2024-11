Gaeta.it - Fiorentina conquista una vittoria importante in Serie A, Palladino guarda già avanti

Facebook WhatsAppTwitter Il recente successo dellasul Como, con un punteggio di 0-2, sottolinea la determinazione della squadra allenata da Raffaele. Questo risultato non è solo un momento di gioia, ma rappresenta un passo significativo nella lotta per la posizione di alta classifica nellaA., con il suo approccio pragmatico e focalizzato, invita a mantenere i piedi per terra e a non sottovalutare il percorso ancora da compiere. Le sue dichiarazioni evidenziano la mentalità di una squadra che punta in alto e si prepara a affrontare le prossime sfide con la giusta concentrazione.L’analisi della partita contro il ComoLa partita contro il Como ha rivelato unain ottima forma, capace di esprimere un gioco organizzato e incisivo. La squadra ha mostrato una chiara superiorità, riuscendo a controllare il ritmo della partita e trovando spazi per colpire.