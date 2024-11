Ilrestodelcarlino.it - Codice rosso, arrestato due volte in sette giorni

Lugo (Ravenna), 24 novembre 2024 – Un uomo di 40 anni, originario di Napoli ma formalmente residente a Lugo, è statonella tarda serata di venerdì 22 novembre dai carabinieri per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente. L’uomo era già statoai sensi delper maltrattamenti e minacce nei confronti della donna lo scorso 15 novembre. In quell’occasione, al culmine di una violenta lite, la porta di casa fu trovata abbattuta. Dopo tredi carcere, il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato l’arresto, disponendo però la sua scarcerazione e applicando la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Nonostante ciò, cinquedopo, l’uomo si è presentato sotto l’abitazione della donna e ha suonato il campanello.