Gamberorosso.it - "Montalcino? Le donne si facciano avanti per la presidenza". Fabrizio Bindocci lancia la sfida per le prossime elezioni

Leggi su Gamberorosso.it

La 33esima edizione di Benvenuto Brunello si è chiusa lunedì 18 novembre con la novità del ritorno dei produttori in presenza al Chiostro di sant’Agostino diper l’anteprima del Brunello 2020, pronto a debuttare sui mercati il primo gennaio 2025. Quasi cento giornalisti ed esperti da 10 paesi (Usa, Canada, Francia, Germania, Uk, Polonia, Danimarca, Corea del Sud, Svezia e Danimarca), più di 2500 partecipanti tra operatori dell’hotellerie e della ristorazione, sommelier e appassionati, 126 aziende per un totale di oltre 500 etichette in degustazione: numeri che raccontano bene il successo della manifestazione. «Siamo molto soddisfatti. Abbiamo accontentato i nostri soci che volevano il bagno di folla. Con 2500 partecipanti Benvenuto Brunello registra un ottimo risultato. L’apertura dei banchi di assaggio era stata una richiesta dei produttori e l’abbiamo realizzata nei limiti che gli spazi ci imponevano.