Incaprettato dalla polizia a Miami | Questa storia mi ha segnato Ma voglio tornare negli Usa

Perugia, 21 novembre 2024 – “Sono morto dentro. È il prezzo che ho pagato per sopravvivere, quando ho dovuto lottare per la vita. Ma ho dato tutto me stesso, e ora dentro non ho più nulla. Sono uscito vivo da quella notte in cui mi hanno arrestato e torturato, e poi dall’incubo nei tre giorni di ingiusta reclusione, ma a quale costo? Ho perso tutto quello che ero”. Matteo Falcinelli ha appena messo piede in Italia, non faceva rientro nel suo Paese da un anno, dopo che la notte tra il 23 e il 24 febbraio scorsi a, dopo essere stato cacciato da un locale notturno, è stato arrestato dagli agenti diamericani che lo hanno messo a terra con mani dietro la schiena e ginocchio sul collo, mentre lui continuava a gridare di non riuscire a respirare. E mentre tutto veniva ripreso dalle immagini della body cam dei poliziotti, è stato portato alla stazione di, messo a terra, ammanettato,e lasciato così per 13 minuti.