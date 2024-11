Movieplayer.it - Angelina Jolie in arrivo a Torino 2024 per presentare Senza Sangue

L'attrice e registaarriverà al Festival diperil film Without Blood -, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco.sta per arrivare aper, all'edizione numero 42 dell'evento cinematografico, il film Without Blood -, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Alessandro Baricco. La star di Hollywood sarà affiancata proprio dall'autore italiano sul palco del Festival in occasione della première internazionale del film. Quando arriveràal 42FF L'appuntamento per vedereal festival cinematografico italiano è stato fissato a domenica 24 novembre alle ore 17, presso il Cinema Ideal, situato in Corso Giambattista Beccaria 4. I biglietti saranno disponibili da domani a questo link: https://www.