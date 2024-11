Usa Biden approva mine antiuomo a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Il presidente americano Joeha autorizzato la fornitura diall'Ucraina.Lo riporta il Washington Post. La mossa rafforzerà le difese dicontro l'avanzata delle truppe russe.Il via libera segue l'autorizza zione della Casa Bianca all'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio per colpire in Russia. Leautorizzate sarebbero quelle che si autodistruggono o perdono la carica, riducendo il pericolo per i civili.si è impegnata a non usarle in aree densamente popolate.