Lo Sporting Cavriago riconquista la vetta

Ribaltone in Terza categoria fra i team di. Loriguadagna lagrazie al 2-0 rifilato al Felina e all’impresa del Biasola che ferma sull’1-1 ilinterrompendone a cinque la serie vittoriosa. Dopo il nulla di fatto del primo tempo, euro-gol di Sonko e shoot angolato di Piacentini. L’ex regina ringrazia Ait Lhaj che insacca il pari dopo che il Rivalta aveva sbloccato con lo sprint di Ferracane, abile a saltare in uscita il portiere. Nuovo bagno d’umiltà per il Vetto che cade (1-4) in casa sotto i colpi del Coviolo, nonostante il gol-lampo di Briselli. Per gli ospiti tre reti in fotocopia con buchi della difesa enzana sfruttati da Cerrelli, Mballo e Truzzi, poi stoccata di Dalhoumi. Si conferma il mal di trasferta del Collagna che cede (1-3) alloTre Croci nonostante il provvisorio pari firmato di tap-in da Edoardo Gaspari; per gli scandianesi singola di Marino e double di Rocchi.