Oasport.it - Italia-Polonia, orario semifinale BJK Cup 2024: dove vederla in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

L’appuntamento è fissato per lunedì 18 novembre (ore 17.00). L’sarà protagonista delladelle Billie Jean King CupFinals di tennis, competizione a squadre femminile. La squadra capitanata da Tathiana Garbin andrà a caccia della qualificazione nell’atto conclusivo e se la vedrà contro la compagine polacca.Le nostre portacolori quest’oggi si sono imposte per 2-1 contro il Giappone in rimonta, non iniziando nel migliore dei modi la sfida per via della sconfitta di Elisabetta Cocciaretto. È salita in cattedra la n.4 del mondo, Jasmine Paolini. La toscana ha prima superato in due parziali la singolarista nipponica, mettendo a nudo le difficoltà di quest’ultima, e poi in coppia con Sara Errani ha fatto la differenza, mettendo in mostra un amalgama eccezionale e concludendo la partita sempre in due set.