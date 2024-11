Bergamonews.it - “Dire No Alla Droga”, alle Due Torri due incontri con la fondazione Ema PesciolinoRosso

La storia di Emanuele Ghidini, il ragazzo di 16 anni che nel novembre 2013 morì dopo aver assunto unasintetica, arriva nella Bergamasca. Lo fa in modo dirompente, si diffonde tra i giovani grazieparole di papà Gianpietro, che dtragedia che ha colpito lui e la sua famiglia, ha tratto l’ispirazione per aiutare migliaia di adolescenti a capire i rischi legati all’assunzione di sostanze stupefacenti.Martedì 12 novembre il Centro Commerciale “Le Due” di Stezzano ha ospitato un convegno dellaEmaEts, fondata dfamiglia Ghidini per diffondere la cultura della prevenzione rispetto tra i ragazzi. Nella piazza principale della Gria Gianpietro, in collaborazione con l’associazione bergamascaNo, ha incontrato gli studenti delle scuole medie per raccontare loro quanto accaduto a Ema e per riflettere insieme sul tema del consumo di sostanze.