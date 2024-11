Lanazione.it - Cavalieri da applausi . Sconfitto il Rugby Milano

Union 4024UNION: Puglia, Castellana, Cella, Nistri, Magni, Fondi, Puglia (51’ Marzucchi), Renzoni, Facchini, Reali (50’ Dalla Porta), Righini (62’ Attucci), Casciello (50’ Mardegan), Ciampolini, Giagnoni (62’ Dardi), Giovanchelli (55’ Di Leo), Rudalli (55’ Sansone); All: Chiesa: Goretti, Vinciguerra (41’ Dotti), Trentani (16’ Battegazzore), Conti, Fumagalli, Columba (67’ Krsul), Lucchin, Innocenti, Sbalchiero, Ferraresi (58’ Perego), Kawau, Conti (41’ Niero), Triunfo (29’ Odorisio, 67’ Velati), Careri (58’ Deregibus), Fantoni. All.:Varriale Arbitro: Luigi Palombi "Una vittoria che i ragazzi hanno cercato e voluto, consapevoli delle loro qualità. Vincere era importante in primis per il morale e ci siamo riusciti. Ciò non vuole dire che siamo stati perfetti, ma che dobbiamo ripartire da qui e continuare a lavorare".