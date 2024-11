Bergamonews.it - Inaugurata la nuova sede della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio e della Seco

. Si è svolta ieri, venerdì 15 novembre, l’inaugurazionedi(Società Edificatrice Case Operaie), un evento di grande rilevanza per la comunità di. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili religiose e appartenenti alle Forse dell’Ordine, ha rappresentato un’importante occasione per presentare lastruttura, ora situata in una posizione più accessibile e funzionale per i cittadini, affacciata su via San Martino.Il PresidenteBCC, Giovanni Grazioli, ha aperto l’evento dando il benvenuto agli ospiti e ringraziando le autorità intervenute, tra cui la Vice Sindaca di, Pinuccia Prandina, il Parroco Monsignor Norberto Donghi, il Presidente diCom unità Bergamasca, Osvaldo Ranica e il Presidente di Caritas Diocesana Bergamasca Monsignor Vittorio Mozza.