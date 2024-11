Biccy.it - Eleonora Cecere, i dettagli sul suo ritiro al Grande Fratello: “Il vero motivo”

Leggi su Biccy.it

Due settimane fa il marito diè entrato nella casa delchiedendole di uscire, perché le loro figlie avevano bisogno di lei. I gieffini (soprattutto Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi) sono rimasti spiazzati dalla notizia, ma l’ex volto di Non è la Rai non c’ha pensato un secondo e ha deciso di abbandonare il reality. Oggiospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato isul suo. Le figlie della gieffina sentivano troppo la sua mancanza e pare abbiano avuto dei problemi anche a scuola, questo ha spinto l’ex concorrente a correre da loro.sul suo: “Per loro è stata dura, ci sono stati problemini anche a scuola”.“Ovviamente è stata un’esperienza molto bella e sono stata benissimo. Però ho scelto la famiglia, sono uscita per loro.