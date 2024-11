Donnapop.it - Perché Manuel Bortuzzo non cammina? Che lesione ha e chi era la sua fidanzata al momento dell’incidente?

Leggi su Donnapop.it

Dopo essere rimasto semiparalizzato in seguito a una sparatoria di cui è stato vittima per errore, il nuotatoreha cambiato pelle molte volte negli ultimi quattro anni. Tra reality show, tatuaggi e incontri (Olimpici) trasformatisi in amicizie importanti, il romano d’adozione ha riscoperto con il tempo un nuovo amore per lo sport.A volte, nella vita, le cose non vanno secondo i piani. Ma se il destino prende direzioni imprevedibili, la strada per inseguire i propri sogni può cambiare tragitto, ma non scompare mai del tutto, come dimostra la storia di. Sin da bambino, l’atleta triestino ha dimostrato un talento eccezionale nel nuoto e sembrava destinato a una carriera di successo. Pieno di promesse,ha dovuto affrontare una sfida inimmaginabile che ha segnato il suo destino.