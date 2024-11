Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo per chi non teme di affrontare la dura verità. Oggi, 13 novembre, le stelle sono impietose e, inutile dirlo, i pianeti non si sono certo allineati per darvi soddisfazione. Pronti a incassare qualche stoccata? Sappiate che non c’è niente di personale. è tutto cosmico. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Smetti di fare il leader in ogni situazione, Ariete, perché oggi nessuno ti segue. La tua autostima galoppante a volte va bene, ma oggi è una farsa. Forse sarebbe il caso di abbassare i toni e prendere esempio da qualcuno meno “illuminato” di te. Toro (20 aprile – 20 maggio)Toro, puoi continuare a dire a tutti che stai “riposando per la tua pace interiore”, ma lo sanno anche le pietre che sei solo pigro. Oggi la tua proverbiale pazienza ti tradirà, e rischi di esplodere per una sciocchezza.