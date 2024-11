Movieplayer.it - Euphoria 3, Zendaya ammette: "Non ho ancora letto gli script"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceha dichiarato in una nuova intervista che non haavuto modo di leggere glidella stagione 3 di. Nella giornata di ieri HBO ha annunciato che le riprese della stagione 3 diprenderanno il via a gennaio, tuttaviaha ammesso di non averegli. L'interprete di Rue dovrà tornare sul set tra qualche settimana ed essere nuovamente impegnata nello show che le ha fatto ottenere due volte il premio Emmy. Le dichiarazioni diIn un'intervista rilasciata a Vanity Fair,ha ora ammesso: "Non honiente, ma sono entusiasta del fatto che tutti stiano lavorandoci e del futuro in arrivo per". La star ha poi aggiunto: "Non ho realmente .