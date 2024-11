Ilfoglio.it - Whoopi Goldberg punta sul business degli sport femminili

Un canale che trasmette gliin diretta, in tutto il mondo. Si chiama Awsn, All women’ss network, ed è stato ideato dall’attrice, conduttrice televisiva, cantante e attivista statunitense. Già attivo in Asia, India – trasmesso in streaming da JioTV – e Medio Oriente, in questi giorni esordirà negli Stati Uniti. Awsn ha tra i suoi media partner Jungo TV – società che possiede e gestisce canali televisivi e app di streaming fondata nel 2016, con sede a Los Angeles e con uffici a San Diego, Mumbai e Manila – e ha stretto una partnership con CommonSpirit, catena di ospedali cattolici con sede a Chicago che, secondo la: “Promuove davvero la salute delle donne”. Un annuncio in grande stile fatto in una delle trasmissioni più popolari a stelle e strisce, il Tonight Show Starring Jimmy Fallon; annuncio più patinato non poteva esserci.