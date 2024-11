Gaeta.it - Rivelazioni sul caso Regeni: visitatore misterioso vicino ai servizi segreti egiziani

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto del processo che coinvolge quattro presunti agenti dei, emergono nuove testimonianze relative ai momenti critici che hanno preceduto la scomparsa di Giulio. La testimonianza di una cittadina tedesca, presente al Cairo nel 2015, ha messo in luce un episodio inquietante avvenuto poco prima di Natale, quando un uomo identificato come appartenente aidi sicurezzaavrebbe chiesto informazioni sul passaporto del giovane ricercatore.La testimonianza chiave nel processoLa cittadina tedesca, che ha fornito la sua dichiarazione in una modalità protetta per motivi di sicurezza, ha raccontato di una visita inaspettata a casa sua, avvenuta intorno a metà dicembre 2015. All’epoca, il giovane Giulioviveva nell’appartamento insieme a lei e a Mohamed El Sayed.