Atp Finals Sinner batte Fritz in due set

TORINO (ITALPRESS) – Jannikvince ancora alle Atpdi Torino. L'altoatesino, numero uno al mondo, dopo aver battuto all'esordio l'australiano Alex De Minaur, nel secondo match ha avuto la meglio sul 27enne americano Taylor. Sul veloce dell'Inalpi Arena, il tennista azzurro ha piegato l'avversario, numero 5 del ranking, in due set con il punteggio di 6-4, 6-4dopo 1h'40' di gioco. Adesso sulla strada di, nel terzo match della serie, ci sarà Daniil Medvedev.“Normalmente parto dall'avversario, ma qua parto dal pubblico” le prime parole dopo la vittoria. “E' stata una partita difficile, lui è partito bene, da fondo campo abbiamo giocato ad alto livello entrambi. Soprattutto nei punti importanti ho servito molto bene, sono contento di come ho gestito queste situazioni.Adesso siamo più vicini alla semifinale, che era il primo obiettivo, questa era l'occasione per me di far vedere un ottimo livello di gioco.