Serie A 6 squadre in 2 punti | non era mai successo nella storia La grande occasione per il calcio italiano

Un equilibrio così, inA, non si vedeva da anni. O meglio, non si era mai visto. Dal 1994–1995, stagione in cui è stato introdotto il sistema dei tre, un inizio di campionato con una tale ammucchiata in vetta dopo 12 giornate non era mai esistito. Seiracchiuse in uno scarto di soli 2: dal Napoli (capolista con 26) alla Juventus (sesta con 24). Nel mezzo Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio. Tutte a quota 25. A decidere l’ordine è la differenza reti che per ora sorride alla squadra di Gasperini. Ilè tornato ad essere quanto meno il campionato più combattuto in Europa?Napoli in solitaria, in quattro a 25 ma occhio alla JuveInter la più forte, Napoli la più solida. La Juventus in crescita, l’Atalanta non è più una sorpresa. Fiorentina e Lazio, contro ogni pronostico.