Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte a DAZN, Proteste contro il VAR

Antonio, tecnico del, è apparso estremamente irritato ai microfoni didopo l’1-1l’Inter, soprattutto ascoltando l’analisi del rigore assegnato ai nerazzurri per un intervento di Zambo Anguissa su Dumfries. Rigore poi fallito da Calhanoglu, che ha colpito il palo.si sfoga: “Scusate, ma cosa vuol dire che il VAR non può intervenire se c’è un errore? Cosa significa? Intervengono quando fa comodo e non intervengono quando non conviene? Fatemi capire.”Il ruolo del VAR secondo“Una decisione arbitrale può condizionare il risultato della partita. Se c’è un errore, il VAR deve intervenire, senza discussioni! È una cosa che fa davvero arrabbiare, e penso che non sia solo la mia opinione, ma quella di tutti gli allenatori! Il signor Marelli può dire quello che crede, ma è logico che il VAR debba correggere gli errori o segnalare situazioni sfuggite all’arbitro.