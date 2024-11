Lanazione.it - La grande scherma al Palazzetto. Oltre 450 atleti dal centro Italia

450al “Palatennistavolo Aldo De Santis” per la prima prova di qualificazione assoluti “Zona 2” di fioretto e sciabola. "La seconda e ultima giornata - spiega il CircoloTerni – ha visto in pedana il fioretto femminile e la sciabola maschile, con le vittorie rispettive di Giulia Amore (Fiamme Oro Roma) e Leonardo Tocci (Sportivo Autentica Militare). Nella prova di fioretto femminile della Zona-Sud, Giulia Amore si è imposta in una combattuta finale contro Benedetta Pantanetti (Sportivo Carabinieri), prevalendo con un tiratissimo 15-14. Camilla Pieramati, atleta della salaternana, ha conquistato la qualificazione alla fase successiva, classificandosi ventinovesima, fermandosi agli ottavi di finale ma assicurandosi comunque il pass per la prossima fase".