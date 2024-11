Ilgiorno.it - La storia di Stefano Airini, il carabiniere diacono: “La fede nella giustizia”

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Romanengo (Cremona) – L’Arma, ma anche la Chiesa. Il codice penale e il Vangelo. C’è uncremasco tra i sei nuovi diaconi permanenti nominati ieribasilica di Reggio Emilia dall’arcivescovo Giacomo Morandi. È il luogotenente, originario di Romanengo, figlio del maresciallo Quirindo, per molti anni presenza fissacaserma di via Meneghezzi a Crema e poi in quella nuova di via Macallè.per 13 anni ha comandato la caserma di Brescello, paese lungo il Po, dove vive con la sua famiglia.ha 55 anni ed è attualmente in servizio come Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Parma, dove è arrivato nel 2016, dopo aver lasciato Brescello e dove ricopre questo incarico dal 2017.è sposato con Monica, impiegata, e con la moglie il sottufficiale è tra i soci fondatori dell’organizzazione di volontariato missionario Sochrea che operaRepubblica democratica del Congo.