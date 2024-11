Romadailynews.it - Favola della domenica – L’illuminazione

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

C’era una volta un ragazzo di nome Mario che aveva avuto un’illuminazione.Si trovava in vacanza e, una notte che non riusciva a prendere sonno, si recò in soggiorno a contemplare il mare che brillava sotto i tenui raggiluna.‘Non c’è niente di più suggestivo’ pensò, e poi: ‘che significato può avere questa visione per me che sto studiando la fisica quantistica?’Una strana irrequietezza lo investì: ‘Da quando ho iniziato a studiare questa materia, mi faccio mille domande. La vita come la conosco non mi convince, ci dev’essere qualcosa di più del nostro modo di vivere basato sulla separazione, sulla divisione, sulla competizione, sulle guerre fratricide, sulla materia senza spirito. No, ci dev’essere senz’altro qualcosa di più.’Tornò a bearsi dello spettacolo che si svolgeva sotto i suoi occhi.