Gaeta.it - Verdiana si aggiudica la vittoria nella quattordicesima edizione di Tale e Quale Show

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilntdel venerdì sera, “”, ha visto trionfareZangarosua, catturando il cuore del pubblico e della giuria. La cantante ha brillato durante l’ultima puntata, dove ha interpretato la leggenda della musica italiana, Mina, con il brano “Oggi sono io”. Un’artista che ha saputo dar prova di grandento e versatilità, meritandosi così il primo posto in classifica.La straordinaria performance diLa serata finale ha vistoimpegnata in una performance che ha suscitato emozioni palpabili. I suoi 503 punti parlano chiaro: un risultato che non solo ha messo in evidenza le sue qualità vocali, ma anche la sua abilità nell’interpretare le emozioni legate al brano di Mina. Questa non è stata la prima volta cheha lasciato il segnocompetizione, poiché durante l’interaha saputo distinguersi per esibizioni di altissimo livello.