Velocità di caricamento Web Mobile in Italia | 29 secondi di media nel 2024

.com - Velocità di caricamento Web Mobile in Italia: 2,9 secondi di media nel 2024

Leggi l'articolo completo su .com

Secondo un’analisi condotta dal nPerf, inilWeb di una pagina tramete dispositivorichiede il minimo (medio) di 2,9, più veloce di Regno Unito e Gran Bretagna.I dati della società di analisi sono stati ricavati dalla proria app, (disponibile su Android e iOS), per il rilevamento delladi retedidei Siti Web in: Analisi nPerfSecondo un recente report di nPerf, il tempo medio didi un sito web su dispositivoinè di 2,9. La ricerca, che ha considerato oltre 400.000 test condotti tramite l’app nPerf tra gennaio e settembre, confronta ladi navigazionedi diversi paesi europei, con l’Irlanda al primo posto (2) e il Regno Unito in ultima posizione (3,4).