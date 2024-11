Iltempo.it - “Trump is not my president”. Virale lo striscione ironico contro l'indignazione della sinistra

Nella notte post-elettorale americana, Roma ha assistito a una manifestazione di satira politica, su un muro di un cantiereMetro C. Un grande, apparso in zona San Giovanni, è diventato subitoper il suo tono: il messaggio, che commenta i risultati delle recenti elezioni Usa, ha suscitato molte reazioni e un'attenzione particolare sui social network. Il manifesto, con un'impronta chiaramente satirica, ironizza sulla “delusione”per l'esito elettorale che ha visto la sconfitta di Kamala Harris e la vittoria di Donald. La frase provocatoria, “‘is not my'. Grazie ar ca**o sei di Ostia,” gioca sull'espressione dialettale romana per sottolineare come sia assurdo lamentarsi di une straniero per chi vive in Italia. Nonostante non ci sia ancora una dichiarazione ufficiale su chi abbia affisso il manifesto, il carattere utilizzato e lo stile del messaggio suggeriscono che possa trattarsi di un gruppo vicino agli ambientidestra romana.