Liberoquotidiano.it - "Trump e Kamala, due scarsi". Del Debbio spiazza tutti dalla Berlinguer: come finirà

Gli Stati Uniti votano e l'Italia, cosìil resto del Mondo, sta a guardare. In qualche caso, con il groppo in gola e il cuore in subbuglio. A sinistra sono convinti che una vittoria di Donaldequivalga alla fine della democrazia in America, forse addirittura alla fine dell'Europa. Chi invece crede nell'ex presidente e candidato repubblicano vede il vero pericolo inHarris, che negli ultimi 5 anni da vice di Joe Biden è stataminimo impalpabile. Non può essere lei, insomma, la leader della prima potenza mondiale. Ospite di Biancaa E' sempre CartaBianca, su Rete 4, nella notte elettorale, Paolo Delè molto più scettico su entrambi. "o Harris? Non mi piace nessuno dei due, li ritengo personalità scarse, chiunque vincerà non avrà autorevolezza, forza e personalità per metter mano ai grandi problemi del mondo.