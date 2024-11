Quando combatte Mike Tyson contro Jake Paul? La data del combattimento

Leggi tutto su Sportface.it

. Il re dei pesi massimi tra il 1986 e il 1990, con una parentesi nel 1996, con tanto di record di più giovane campione del mondo della divisione regina della storia. E lo youtuber, reinventato pugile e promoter. L’in– trasmesso su Netflix – andrà in scena il 15 novembre all’AT&T Stadium di Arlington e non sarà un’esibizione, ma un match di pugilato professionistico a tutti gli effetti. Di fatto, sarà il 57esimo impegno della carriera di, che nonsul ring in un vero e proprio indal 2005,perseKevin McBride. Adesso troverà di fronteche finora ha affrontato pugili di basso livello ed ex fighter Mma, come Nate Diaz, perdendo inoltreil fratellastro diFury, Tommy Fury.