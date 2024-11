Sport.quotidiano.net - Pallavolo: tutto il programma del week-end. Stasera il test verità per la Montesport

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) In serie B1 femminile, Giorne B, lariceve alle 21 al Palasport di Baccaiano la Moma Anderlini di Modena. Le due squadre hanno tre punti in classifica e quindi lotteranno per cercare di conquistare posizioni. Le ragazze di Barboni e Benini avranno bisogno della spinta del loro pubblico che sempre le ha sostenute nel loro cammino. Arbitreranno Forte e Farnesi. In serie B2 Girone G, oggi pomeriggio, alle 18, laI’Giglio, alla palestra Enriquez riceve la Chianti Volley Asd di Firenze. Le biancorosse cercheranno di riprendere un cammino finora difficile, nonostante l’impegno di coach e giocatrici. Arbitreranno Falaschi e Giarratana. In serie C, per la quinta giornata del campionato la capolista Fucecchio è in trasferta a Colle di Val d’Elsa, dove, al Palasport di via dei mille, incontrerà le locali della G.e. Pietro Larghi.