Ponte 1 novembre | Assoturismo il bel tempo spinge prenotazioni

Il meteo anomalo che fa assomigliare questa fine di ottobre a una fine di agosto 'scalda' per il Ponte di Ognissanti. Per il periodo tra oggi 31 ottobre e domenica 3 novembre risulta prenotato il 74% delle camere disponibili, per un totale di circa 4,5 milioni di presenze nelle strutture ricettive del nostro Paese. A stimarlo è Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un'indagine della disponibilità ricettiva sulle principali piattaforme delle Online Travel Agency. Il tasso di occupazione per il Ponte di quest'anno è di sei punti migliore di quello dello scorso anno, un dato tanto più significativo se consideriamo che il calendario della festività 2024 è meno favorevole rispetto al 2023.

Il meteo anomalo che fa assomigliare questa fine di ottobre a una fine di agosto 'scalda' per il ponte di Ognissanti. (ANSA) ...

Secondo un'indagine di Federalberghi, saranno dieci milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il weekend che inizia venerdì 1 novembre, il ponte di Ognissanti. Circa 8,9 milioni resteranno ...

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna e i posti ...

Il ponte di Ognissanti, che cade il 1° novembre, è la prima occasione per prendere un respiro dalle lezioni. Ma in quali regioni si farà il weekend lungo?