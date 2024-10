Ong, 3 morti nei raid israeliani a Homs in Siria (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre persone sono morte nei raid israeliani sulla città Siriana Homs vicino al confine libanese. Lo comunica l'ong War Monitor. I media statali Siriani avevano riferito che l'esercito israeliano aveva attaccato diversi edifici nella zona di Al-Qusayr, alla periferia della città di Homs. Lo riporta Haaretz. "L'attacco israeliano ha causato danni alla zona industriale e ad alcune aree residenziali di Qousseir, nella regione centrale di Homs", ha dichiarato Sana, riferendo che 'civili sono rimasti feriti'. Quotidiano.net - Ong, 3 morti nei raid israeliani a Homs in Siria Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tre persone sono morte neisulla cittànavicino al confine libanese. Lo comunica l'ong War Monitor. I media statalini avevano riferito che l'esercito israeliano aveva attaccato diversi edifici nella zona di Al-Qusayr, alla periferia della città di. Lo riporta Haaretz. "L'attacco israeliano ha causato danni alla zona industriale e ad alcune aree residenziali di Qousseir, nella regione centrale di", ha dichiarato Sana, riferendo che 'civili sono rimasti feriti'.

Ong, '4 morti per il raid israeliano a Damasco'

(ansa.it)

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che almeno quattro persone sono morte nel raid attribuito ad Israele contro un edificio residenziale a Damasco.

