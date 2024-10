Fiorentina: Daspo di 3 e 4 anni per due tifosi viola arrestati in Svizzera. E stadio vietato ad altri 23 fans milanisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) FIRENZE – Daspo di tre e quattro anni anche per i due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione Svizzera sulle armi, durante i controlli avvenuti all’ingresso L'articolo Fiorentina: Daspo di 3 e 4 anni per due tifosi viola arrestati in Svizzera. E stadio vietato ad altri 23 fans milanisti proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina: Daspo di 3 e 4 anni per due tifosi viola arrestati in Svizzera. E stadio vietato ad altri 23 fans milanisti Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) FIRENZE –di tre e quattroanche per i due ultras delladi 16 e 24, secondo quanto appreso dalle Autorità Consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico inzione della legislazionesulle armi, durante i controlli avvenuti all’ingresso L'articolodi 3 e 4per duein. Ead23proviene da Firenze Post.

