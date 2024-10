Bellezze.tv - Siete pronti per EICMA 2024 ?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ebbene si, anche quest’anno è arrivato il momento di. L’edizionedella fiera internazionale del motociclo si terrà ancora una volta a Milano Rho Fiera dal 7 al 10 Novembre (date di apertura per il pubblico). A differenza dello scorso anno, non abbiamo avuto l’accredito stampa pertanto non riusciremo a darvi, come lo scorso anno, il video delle girls diprima che la fiera venga aperta al grande pubblico (ovvero il 7 Novembre). Andremo in visita proprio il 7 mattina e proveremo a pubblicare il materiale in tempi strettissimi. Per i pochi che ancora non hanno visto i video delle fiere passate, eccovi qui il video dello scorso anno, preso dal nostro canale Youtube. Per rimanere aggiornati sull’uscita del video, potete seguire il canele Youtube di Bellezze.