Scuole polo per la transizione digitale: 10 milioni di euro dal PNRR per la realizzazione di percorsi formativi. Candidature entro l'11 novembre

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito investe nella formazione digitale del personale scolastico, stanziando oltre 10 milioni di euro dal PNRR. L'obiettivo ambizioso è quello di formare almeno 650.000 unità di personale, tra docenti, dirigenti scolastici, personale ATA e personale educativo, entro il 31 dicembre 2025.

CAPRI - L’innovazione digitale nelle scuole è protagonista a Capri. Il liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di Napoli, infatti, Polo Nazionale per la Formazione alla transizione ...

Dopo il successo delle edizioni di Livello Base è ora disponibile su ScuolaFutura ID 288800 la prima edizione del Corso online di “Educazione al volo – Livello avanzato” sull’uso dei droni in ambito s ...

