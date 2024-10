Notizie.com - Portieri, cambia il regolamento? Gli estremi difensori dovranno fare molta più attenzione

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’IFAB e la lotta contro le perdite di tempo: in serie C potrebbe essere sperimentata una regola che rivoluzionerebbe la vita dei. L’International Football Association Board (IFAB), l’ente responsabile delle regole del calcio, ha messo nel mirino le perdite di tempo causate daidurante le partite. La Gazzetta dello Sport riporta che la norma attuale, che permette aidi trattenere il pallone per un massimo di sei secondi, viene spesso elusa. Questo accade prevalentemente nei momenti critici delle partite, quando una squadra in vantaggio cerca di consumare il tempo a proprio favore. Il portiere non potrà tenere la palla in mano per più di 8 secondi (ma per davvero) – notizie.