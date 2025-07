La voglia di Papu Dance non è finita | Gomez rinascerà a Padova?

Dopo una serie di vicissitudini che hanno segnato la sua carriera, Papu Gómez sembra pronto a rinascere a Padova, riscoprendo la passione per il calcio a 37 anni. La sua sfuriata con Gasperini, l’addio all’Atalanta e le sfide personali come la condanna per doping e il ritorno in Serie B rappresentano un capitolo difficile, ma ora la voglia di tornare protagonista è più forte che mai. Riuscirà questa volta a riscrivere la sua storia?

La sfuriata con Gasperini, l'addio all'Atalanta, la condanna per doping un mese dopo lo sbarco a Monza, i mesi a Renate per ritrovare la forma. A 37 anni la resurrezione in Serie B? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La voglia di Papu Dance non è finita: Gomez rinascerà a Padova?

In questa notizia si parla di: voglia - papu - dance - gomez

Mercato Padova, arriva il sì di Gomez e Baselli: gli aggiornamenti Vai su Facebook

La voglia di Papu Dance non è finita: Gomez rinascerà a Padova?; PapuPadova: è tutto vero, Gomez è biancoscudato; Calcio, Padova e il grande rientro del campione del mondo El Papu Gomez: «Sì, lui accenderà il sogno».

Padova, le prime parole dell'ex Monza Papu Gomez: “Non vedo l’ora di ricominciare” - L'ultima apparizione ufficiale di Gomez risale all'8 ottobre 2023, quando vestiva la maglia del Monza contro la Salernitana. Si legge su monza-news.it

Papu Gomez, è fatta: l’ex capitano dell’Atalanta giocherà per quella squadra italiana. La situazione - I veneti puntano in alto prendendo l’ex capitano dell’Atalanta Clamoroso sviluppo nel mercato estivo: secondo quanto riportato da Gianluc ... Secondo calcionews24.com