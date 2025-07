Dimmi La Verità | Elena Maccanti Lega | Gli autovelox in Italia sono tutti irregolari

Scopri la verità nascosta dietro gli autovelox in Italia con Elena Maccanti, capogruppo Lega in Commissione Trasporti, che rivela un dato sconvolgente: tutti gli autovelox sono irregolari e le multe possono essere contestate. Un'informazione che potrebbe cambiare il modo in cui percepiamo le multe stradali e la sicurezza sulle nostre strade. Continua a leggere per svelare i dettagli di questa scoperta sorprendente.

Ecco #DimmiLaVerità del 9 luglio 2025. Elena Maccanti, capogruppo Lega in Commissione Trasporti, rivela un dato incredibile: gli autovelox in Italia sono tutti irregolari, le multe possono essere contestate. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Elena Maccanti (Lega): «Gli autovelox in Italia sono tutti irregolari»

