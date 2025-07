LIVE Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | un set pari inizia un 2 su 3!

Il fascino di Wimbledon 2025 si fa sempre più intenso, con Djokovic e Cobolli pronti a regalare emozioni in un match che si sta accendendo. Dopo un primo set combattuto, il punteggio è ora di parità: ogni punto potrebbe decidere il destino di questa sfida epica. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live, perché ogni secondo conta in questa battaglia di nervi e talento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON Djokovic-Cobolli 6-7(6), 6-2! Si riprende la parità nello score il serbo dopo il laborioso primo parziale. Lo fa alla sua maniera, di forza! Inizia un 23! 30-0 Meno due per il serbo, poi sarà terzo set!!! 15-0 Ace (7°), si porta a meno uno dal romano nella statistica. 2-5 Risposta aggressiva Djokovic. Break, il secondo del set. 30-40 ACE (8°)! Diamogli anche questa mazzata! 15-40 Prima e rovescio! Annullata la prima. 0-40 Risposta nei piedi, tre set point sostanziali. 0-30 Rovescio lungoriga all’incrocio di Djokovic. 0-15 Errore di dritto Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 7-6, 2-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: un set pari, inizia un 2 su 3!

