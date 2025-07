Javier Castillo | Ho lasciato tutto per scrivere e stare con i miei figli Le storie di bambini scomparsi mi ossessionano come padre nei miei thriller la realtà è più dura della finzione

Javier Castillo, autore di bestseller tradotti in tutto il mondo, ha scelto di lasciare tutto per dedicarsi alla famiglia e alla scrittura. Le sue storie intense di bambini scomparsi e misteri avvolge la realtà più cruda, superando la finzione. Dalla finanza alla penna di successo, Castillo svela perché i temi di armi, paure e donne coraggiose riflettono le sue passioni più profonde, dimostrando che la vera forza nasce dalla priorità data a chi si ama.

Dalla finanza al bestseller: l'autore spagnolo da milioni di copie svela perché nei suoi libri parla di armi, paure e donne che lottano. E di come la sua vita è cambiata grazie a una scelta radicale: mettere la famiglia al primo posto.

