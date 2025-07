la prima edizione dei capri music awards tutti i dettagli madrina ed ospiti

La magia di Capri si fonde con il talento musicale nella prima edizione dei Capri Music Awards, un evento imperdibile che si svolgerà il 18 luglio 2025 nella suggestiva Certosa di San Giacomo. Con Elisabetta Gregoraci come madrina, questa serata promette emozioni indimenticabili e performance straordinarie degli ospiti internazionali. Un appuntamento unico dove il fascino dell’isola incontra la musica, dando vita a un evento da ricordare nel panorama culturale italiano.

