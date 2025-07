In volo tra Firenze Empoli e Pistoia | il viaggio di Ugo primo pipistrello italiano con il Gps

In un'affascinante avventura tra Firenze, Empoli e Pistoia, si svolge il viaggio di Ugo, il primo pipistrello italiano dotato di GPS. Grazie a questa innovativa tecnologia, un team di ricercatori sta seguendo i movimenti di Ugo, una Nottola minore, per svelare i segreti del suo habitat e contribuire alla sua conservazione. Un passo importante verso la tutela della biodiversità italiana che potrebbe cambiare il nostro modo di proteggere le specie in via di estinzione.

Firenze, 9 luglio 2025 - Si chiama Ugo il primo pipistrello italiano dotato di Gps: un gruppo di ricercatori guidato dall'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri delConsiglio Nazionale delle Ricerche ha applicato un localizzatore su un esemplare di Nottola minore, specie diffusa in gran parte della penisola, per tracciarne gli spostamenti e aiutare così a mettere a punto strategie mirate per la sua protezione. Al progetto internazionale collabora anche l'Oasi Dynamo, un'area gestita dal Wwf e situata nell' Appennino pistoiese, a ll'interno della quale vive Ugo. Il pipistrello è stato equipaggiato con un Gps ultraleggero lo scorso 6 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In volo tra Firenze, Empoli e Pistoia: il viaggio di Ugo, primo pipistrello italiano con il Gps

In questa notizia si parla di: firenze - primo - pipistrello - italiano

Per la prima volta, un esemplare di Nottola minore, pipistrello autoctono italiano, è stato dotato di GPS La sperimentazione, condotta dal @Cnr_Iret, mira a studiare le rotte migratorie per definire strategie di conservazione delle specie. Scopri di più https://cnr. Vai su X

