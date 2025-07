Scuola Valditara | Dobbiamo ripensare l' insegnamento dell' italiano comprensione testo grande sfida

Il ministro Valditara sottolinea l'urgenza di rinnovare l'insegnamento dell’italiano, affrontando la grande sfida della comprensione del testo. La scuola, pilastro fondamentale per lo sviluppo territoriale, deve adattarsi ai mutamenti della società per valorizzare le nuove generazioni. È il momento di ripensare i programmi e investire in metodologie innovative, affinché l'educazione possa rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione, garantendo un futuro più consapevole e competente.

(LaPresse) – "È evidente che dobbiamo ripensare l'insegnamento dell'Italiano. La società ha un impatto notevole, ecco perchè la scuola deve essere il luogo che illumina e valorizza la crescita del territorio". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nel corso della rappresentazione del report INVALSI alla Camera. "Dobbiamo ripensare i programmi – ha detto – ed è quello che stiamo facendo ripartendo dalla scuola primaria". Poi il ministro ha aggiunto: "I ragazzi, come d'altro canto anche gli adulti, fanno fatica a comprendere il testo. La comprensione del testo è una grande sfida.

