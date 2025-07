Mezzi pesanti in centro i 5Stelle alla Giunta | Mai più sul Corso tra turisti e pedoni Serve sistema alternativo

Nel cuore di Perugia, il passaggio dei mezzi pesanti ha ormai oltrepassato il limite, creando disagi e offuscando il fascino storico della città. I consiglieri comunali Antonio Donato e Stefano Nuzzo (M5S) denunciano con fermezza questa situazione, sottolineando l’urgenza di adottare soluzioni alternative per preservare l’immagine e la dignità del centro storico. È arrivato il momento di mettere al primo posto il rispetto per il patrimonio e i cittadini.

“Perugia non può più tollerare che il proprio centro storico, cuore pulsante della città e patrimonio collettivo deturpano lo spazio urbano e offrono ai turisti un’immagine indecorosa e poco dignitosa”. La denuncia porta la firma dei consiglieri comunali Antonio Donato e Stefano Nuzzo (M5S) che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

