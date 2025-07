' Angeli e Demoni' cadono quasi tutte le accuse

Nel processo 'Angeli e Demoni', le accuse che avevano scosso l’opinione pubblica si dissolvono quasi del tutto, lasciando il campo a una sentenza sorprendente. Dopo un lungo iter giudiziario, il tribunale di Reggio Emilia ha condannato tre imputati con pene sospese, ridimensionando drasticamente il caso Bibbiano. È un epilogo che solleva molte riflessioni sulla giustizia e sulla complessità delle vicende sociali coinvolte.

Cadono quasi tutte le accuse nella sentenza del processo 'Angeli e Demoni', sul presunto sistema di affidi illeciti. Il caso Bibbiano si riduce, nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia a tre condanne, con pena sospesa: due anni a Federica Anghinolfi (per due capi di imputazione), ex responsabile dei Servizi sociali della Val d'Enza, e un anno e otto mesi all'assistente sociale Francesco Monopoli, cinque mesi a Flaviana Murru, neuropsichiatra. Per il resto, i giudici hanno pronunciato assoluzioni per i 14 imputati con alcuni proscioglimenti per prescrizione. Erano oltre cento i capi di imputazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Angeli e Demoni', cadono quasi tutte le accuse

