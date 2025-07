La politica pone fine all’amore fra Musk e Trump

La recente crisi tra Elon Musk e Donald Trump scuote il panorama politico e sociale. Quel commento ironico di Musk, un tempo alleato, ora si trasforma in una possibile minaccia: il 47° presidente degli Stati Uniti potrebbe decidere di deportare la mente più brillante e controversa del nostro tempo. Un capitolo drammatico che rivela come le alleanze possano sgretolarsi in un batter d’occhio, lasciando spazio a nuove sfide e interrogativi sul futuro delle élite mondiali.

"Amo Donald Trump quanto un eterosessuale può amare un altro uomo". Lo scrisse Elon Musk su X (già Twitter) nel febbraio scorso. Adesso però dopo la rottura fra i due il 47esimo presidente ha indicato che potrebbe fare deportare l'uomo più ricco del mondo che ha speso quasi 300 milioni di dollari per aiutarlo a .

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Di nuovo si pone quindi la domanda su quale sia la verità di quest’uomo e dell’incredibile stagione politica che stiamo vivendo: se si tratti cioè di un truffatore travestito da dittatore, o viceversa. Vai su X

Gaza, Trump: «Accordo vicino, forse in settimana» Vai su Facebook

Trump e Musk fra hard e soft e Meloni la grande mediatrice; L’Italia e l’Impero Trump: quattro tesi sul problema americano di Meloni; La svolta politica di Musk sta facendo male a Tesla.

La rottura tra Trump e Musk: "Una lezione per la politica italiana" - Il cesenate Francesco Giubilei, editore, opinionista televisivo e direttore della Fondazione Alleanza Nazionale è un profondo conoscitore dell’area politica conservatrice al di là dell’Atlantico. Riporta msn.com

Donald Trump contro Elon Musk: vi spiego chi vincerà - Difficile dire se l’annuncio di Elon Musk di voler dar vita a una nuova formazione politica, l’American Party, abbia scatenato più panico o curiosità. Scrive today.it