In un clima di determinazione e speranza, la capitana dell’Italia si presenta prima del match decisivo contro la Spagna, sottolineando: “Noi crediamo nella qualificazione”. Con la forza delle ripartenze e il cuore in campo, le nostre ragazze lottano con grinta per conquistare un posto tra i quarti. Girelli e i suoi gol sono pronti a scrivere una pagina di orgoglio azzurro, dimostrando che nulla è impossibile quando si lotta con passione.

La capitana dell'Italia prima del match decisivo per l'accesso ai quarti del torneo: "Noi crediamo alla qualificazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Girelli: "I miei gol per una ragazza che lotta. La Spagna? Sfruttiamo le ripartenze"

