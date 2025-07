EOLIè - arte letteratura e società quinta edizione a Lipari sul tema Amore e Tradimento

Dal 11 al 14 luglio 2025, Lipari si trasforma nel palcoscenico perfetto per la quinta edizione di “EOLIè - Arte, Letteratura e Società”. Un evento che, quest’anno, esplora il complesso tema di amore e tradimento, portando alla ribalta artisti e scrittori pronti a stimolare emozioni e riflessioni. Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo di cultura, creatività e confronto, celebrando la bellezza delle arti in tutte le sue sfumature.

